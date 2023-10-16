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07:26, 16 октября 2023Россия

Путин заявил о важности внеблокового статуса Украины

Путин: для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, оно опубликовано на сайте Кремля.

«Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали», — сказал глава государства.

Ключевым моментом является важности обеспечения равной безопасности для всех, сказал Путин, подчеркнув, что Россия имеет на это полное право, как и любое другое государство.

Президент напомнил о Декларации о государственном суверенитете Украины, где сказано, что страна является нейтральным государством. Путин назвал неясным тот факт, зачем НАТО в 2008 году объявило о том, что ждет Украину в составе альянса. Впоследствии Североатлантический альянс из года в год накалял обстановку, считает глава государства.

С 2019-го года стремление Украины вступить в НАТО и ЕС закреплено в ее Конституции. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, Украина более близка к вступлению в НАТО, чем когда-либо. Он заявил, что страны блока приняли три исторических решения, чтобы приблизить членство Украины. В частности, объединение сократило путь Киева в НАТО с двух до одного шага, отменив требование по выполнению Плана действий по членству.

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    Анастасия Шейкина
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