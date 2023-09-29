Генсек НАТО заявил о большем сближении альянса и Украины

Генсек НАТО Столтенберг: Украина ближе к вступлению в альянс, чем когда-либо

Украина более близка к вступлению в НАТО, чем когда-либо. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сказано на сайте объединения.

«Когда я последний раз был здесь в апреле, мы обсуждали нашу подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе. (...) Украина пользуется сильной поддержкой со стороны 31 союзника по НАТО и многих партнеров. В общей сложности более 50 стран поддерживают и снабжают вас через контактную группу по обороне Украины», — сказал он.

По его словам, страны блока приняли три исторических решения, чтобы приблизить членство Украины. В частности, объединение сократило путь Киева в НАТО с двух до одного шага, отменив требование по выполнению Плана действий по членству.

Кроме того, Североатлантический альянс согласовал программу, которая обеспечит полную совместимость украинских сил с будущими союзниками. НАТО также укрепила политические связи с Киевом до беспрецедентного уровня, создав Совет НАТО-Украина.

Ранее Столтенберг рассказал о новых контрактах на производство боеприпасов для Украины. НАТО имеет рамочные контракты на 2,4 миллиарда евро ключевых боеприпасов для Украины, уточнил он.