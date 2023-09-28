Генсек НАТО объявил о новых контрактах на боеприпасы для Украины

Столтенберг: НАТО заключила контракты на боеприпасы для Украины на 2,4 млрд евро

Организация НАТО заключила рамочные контракты на производство боеприпасов для Украины на сумму 2,4 миллиарда евро. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время своего необъявленного визита в Киев, передает Reuters.

«НАТО имеет рамочные контракты на 2,4 миллиарда евро ключевых боеприпасов для Украины, включая 1 миллиард евро, которые не могут быть отменены без уплаты неустойки», — заявил Столтенберг.

Ранее Владимир Зеленский провел переговоры со Столтенбергом в Киеве. В ходе двусторонней встречи глава Североатлантического альянса отметил, что Вооруженные силы Украины «постепенно укрепляют свои позиции» в ходе контрнаступления против российских войск, которые «сражаются за имперские заблуждения».