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14:28, 28 сентября 2023Мир

Генсек НАТО объявил о новых контрактах на боеприпасы для Украины

Столтенберг: НАТО заключила контракты на боеприпасы для Украины на 2,4 млрд евро

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Организация НАТО заключила рамочные контракты на производство боеприпасов для Украины на сумму 2,4 миллиарда евро. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время своего необъявленного визита в Киев, передает Reuters.

«НАТО имеет рамочные контракты на 2,4 миллиарда евро ключевых боеприпасов для Украины, включая 1 миллиард евро, которые не могут быть отменены без уплаты неустойки», — заявил Столтенберг.

Ранее Владимир Зеленский провел переговоры со Столтенбергом в Киеве. В ходе двусторонней встречи глава Североатлантического альянса отметил, что Вооруженные силы Украины «постепенно укрепляют свои позиции» в ходе контрнаступления против российских войск, которые «сражаются за имперские заблуждения».

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    Максим Габриелян
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