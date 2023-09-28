Зеленский встретился с главой НАТО

Reuters: Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве. Об этом сообщает Reuters.

«Зеленский встретился со Столтенбергом в Киеве и обсудил усиление ПВО», — указывает агентство.

В ходе двусторонней встречи глава Североатлантическогго альянса отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «постепенно укрепляют свои позиции» в ходе контрнаступления против российских войск, которые «сражаются за имперские заблуждения».

Ранее сенатор Совфеда Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что генсек НАТО не обладает полными данными о происходящем в зоне украинского конфликта, поэтому его заявления о прогрессе контрнаступления ВСУ не стоит воспринимать всерьез.