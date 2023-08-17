В России ответили на слова Столтенберга о прогрессе контрнаступления ВСУ

Сенатор Климов назвал бессмысленными прогнозы по контрнаступлению ВСУ

Глава НАТО Йенс Столтенберг не обладает полными данными о происходящем в зоне украинского конфликта и не имеет возможности самостоятельного принятия решений. Потому его заявления о прогрессе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стоит воспринимать всерьез. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Столтенберг может иметь какие-то данные разведки, но неглубокие. Он не входит в командование НАТО, в командование Вооруженных сил США или Великобритании. Он просто чиновник, который произносит заготовленные фразы», — считает Климов.

Он также добавил, что давать прогнозы о контрнаступлении, не имея точных оперативных данных, бессмысленно ввиду крайне сложной ситуации на поле боя.

«Фронт протяженностью порядка тысячи километров — это колоссально. Идет огромное сражение от Черного моря до Белоруссии. С обеих сторон огромное количество войск, техники, все время идет движение», — сказал сенатор.

Ранее Столтенберг заявил, что ВСУ достигли прогресса в проводимом контрнаступлении. Политик также добавил, что, несмотря на это, ситуация остается достаточно неопределенной.