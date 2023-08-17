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14:24, 17 августа 2023Мир

Генсек НАТО заявил о прогрессе контрнаступления ВСУ

Reuters: генсек НАТО Столтенберг заявил о прогрессе контрнаступления ВСУ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bram Janssen / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) достигли прогресса в проводимом контрнаступлении, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует агентство Reuters.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Североатлантического альянса отметил, что «украинцы стабильно продвигаются, хотя ситуация остается крайне неопределенной».

Ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен высказался, что отказ Украины от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в альянсе действительно может привести к окончанию военного конфликта.

При этом сам Йенс Столтенберг неоднократно отказывался обсуждать какие-либо решения касательно украинского урегулирования без участия официального Киева.

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    Глеб Бажуткин
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