В НАТО допустили обмен территорий Украины на членство в альянсе

VG: Киев может получить членство в НАТО в обмен на территории

Отказ Украины от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО действительно может привести к окончанию военного конфликта, считает глава офиса генсека альянса Стиан Йенссен. Об этом пишет норвежское издание VG.

«Я полагаю, что одним из решений может быть то, что Украина откажется от территории и получит взамен членство в НАТО», — признал Йенссен.

При этом сам генсек альянса Йенс Столтенберг неоднократно отказывался обсуждать какие-либо решения касательно украинского урегулирования без участия официального Киева. По его мнению, Украина сама должна «определять время и условия для любых переговоров с Россией», чтобы положить конец боевым действиям.

Сам Йенссен добавил: в рядах стран-членов НАТО наблюдается «значительное движение в вопросе о будущем членстве Украины» в альянсе. «В интересах всех, чтобы война не повторилась», — добавил глава офиса Столтенберга.