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21:07, 21 октября 2023Мир

Шредер раскрыл причину приостановки переговоров о мире между РФ и Украиной

Экс-канцлер ФРГ Шредер: пойти на мир с Россией Украине не разрешили США
Герхард Шредер

Герхард Шредер. Фото: Globallookpress.com

Вашингтон не позволил Киеву продолжать переговоры с Москвой о мире в 2022 году, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung.

По его словам, США не разрешили украинской стороне «пойти на мир» с Россией. «На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили», — раскрыл он причину приостановки процесса.

Как уточнил немецкий политик, Киев был вынужден обсуждать с Вашингтоном все вопросы, касающиеся переговоров. По мнению Шредера, на тот момент украинская сторона была готова отказаться от членства в НАТО и говорить о Крыме. «Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие для начала переговоров РФ и Украины и подчеркнул, что для этого Киеву придется отменить запрет о диалоге. Он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский издал декрет против мирных переговоров.

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      Марина Совина
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