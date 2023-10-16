Путин назвал условие для начала переговоров России и Украины

Путин допустил переговоры России и Украины при отмене запрета Киева о диалоге

Президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР высказался, при каких условиях возможные переговоры Москвы и Киева. Его слова приводит РИА Новости.

Путин назвал условие для начала переговоров России и Украины и подчеркнул, что для этого Киеву придется отменить запрет о диалоге. Он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский издал декрет против мирных переговоров.

«Ну как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и документ издали нормативный, который запрещает вести эти переговоры», — возмутился российский лидер.

По мнению главы государства, Украине также следует объявить о готовности к переговорам с Россией. «Мы готовы, в том числе используя предложение наших китайских друзей», — заверил он.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский объявил о замораживании переговорного процесса. Он подчеркивал, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.