Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал абсурдной идею Киева вернуть Крым военным путем

Идея Киева вернуть Крым военным путем абсурдна, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в беседе с изданием Stern.

«Кто всерьез верит, что российский президент [Владимир Путин] может когда-либо снова отдать Крым?» — задал риторический вопрос политик.

Также в интервью изданию Шредер отметил, что разрешение к эксплуатации и скорейший запуск нового газопровода «Северный поток-2» смог бы решить острую проблему нехватки топлива. По его мнению, если Берлин примет решение запустить газопровод, то эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на рядовых европейцев.

Ранее жена экс-канцлера ФРГ Со-Ен Шредер-Ким заявила, что ее муж приехал в Москву ради переговоров по энергополитике. Также она опровергла информацию о том, что Шредер проводит в российской столице свой отпуск. Власти Германии, в свою очередь, рассказали, поездка Шредера в Москву является его личным делом.