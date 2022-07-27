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Власти ФРГ прокомментировали поездку бывшего канцлера Шредера в Москву

Представитель кабмина ФРГ заявила, что Шредер не обсуждал с властями поездку в Москву
Герхард Шредер

Герхард Шредер. Фото: Umit Bektas / Reuters

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не обсуждал с немецкими властями свою поездку в Москву, это его личное дело. Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман, передает ТАСС.

«Поездка не обсуждалась, это частное дело господина Шрёдера», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь немецкого правительства.

Ранее жена экс-канцлера ФРГ Со-Ён Шредер-Ким заявила, что ее муж приехал в Москву ради переговоров по энергополитике. Также она опровергла информацию о том, что Шредер проводит в российской столице свой отпуск.

При этом 26 июля издание Spiegel сообщило, что Шредер прибыл «на отдых» в Москву и остановился недалеко от штаб-квартиры «Роснефти».«Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва — прекрасный город», — заявил сам политик в ответ на вопрос о целях своего визита. Когда репортер отметил, что поблизости находится штаб-квартира российской компании «Роснефть», экс-канцлер сказал: «Неужели? О да, верно, вы правы».

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Николай Чигасов
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