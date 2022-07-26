Жена бывшего канцлера ФРГ раскрыла реальную цель его визита в Москву

Жена экс-канцлера ФРГ заявила о приезде Шредера в Москву для переговоров по энергополитике

Жена экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера Со-Ён Шредер-Ким заявила, что политик приехал в Москву ради переговоров по энергополитике. Цитату приводит Der Tagesspiegel.

Это уже второй его визит в Россию с начала спецоперации на Украине. Шредер утверждал, будто приехал в российскую столицу на отдых. «Он не в отпуске, в Москве он будет вести переговоры об энергетической политике», — заявила супруга бывшего канцлера.

Известно, что неподалеку от гостиницы, где расположился Шредер, находится штаб-квартира российской нефтяной компании «Роснефть». Когда на это указали репортеры, политик ответил: «Неужели? О да, верно, вы правы».

Шредер, занимавший пост с 1998-го по 2005 год, также комментировал ситуацию на Украине. Политик призвал к продолжению контактов с Россией и допустил общение с президентом страны Владимиром Путиным. Он добавил, что кризис на Украине следует решать с помощью средств дипломатии.