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Экс-канцлер Германии призвал к дипломатии по Украине

Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине
Герхард Шредер

Герхард Шредер. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, занимавший пост с 1998 по 2005 год, прокомментировал ситуацию на Украине. Об этом он высказался в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шредер призвал к продолжению контактов с Россией и допустил общение с президентом страны Владимиром Путиным. «Я не буду отказываться от моих возможностей говорить с президентом Путиным», — подчеркнул он.

Политик добавил, что кризис на Украине следует решать с помощью средств дипломатии. «Судьбу военнослужащих и украинского гражданского населения можно облегчить лишь посредством дипломатического решения», — отметил экс-канцлер ФРГ.

Ранее Шредер заявил о «политическом провале» на Украине. По его мнению, кризис в стране вызван ошибками, сделанными после падения Берлинской стены. Политик добавил, что в дальнейшем Европа усилит свои оборонные способности.

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Марина Совина
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