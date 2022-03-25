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В Германии заявили о «политическом провале» на Украине

Экс-канцлер Германии Шредер назвал ситуацию на Украине следствием политического провала
Герхард Шрtдер

Герхард Шрtдер. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, занимавший пост с 1998 по 2005 год прокомментировал ситуацию на Украине. Об этом он высказался в интервью газете Die Welt. Слова Шредера приводит ТАСС.

В ходе выступления в турецком городе Картепе Шредер заявил об ошибках, которые были сделаны после падения Берлинской стены. Ситуацию на Украине он назвал следствием политического провала.

«Мы еще не создали архитектуру безопасности, которая бы учитывала изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены. И война на Украине является следствием этого политического провала», — сообщил экс-канцлер.

Политик спрогнозировал, что в будущем Европа усилит свои оборонные способности.

«Европа должна взять больше ответственности за собственную безопасность — как в ЕС, так и в НАТО. Но при этом Европа должна концентрироваться не только исключительно на военной сфере», — призвал Шредер.

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Марина Совина
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