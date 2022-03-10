Украина попросила бывшего канцлера Германии встретиться с Путиным

Welt: бывший канцлер ФРГ Шредер встретится с Путиным по просьбе властей Украины

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер решил встретиться с президентом России Владимиром Путиным после просьбы властей Украины. Об этом сообщает издание Welt, передает РИА Новости.

По информации немецкой газеты, правительство Украины попросило Шредера о посредничестве в ситуации между Москвой и Киевом. Так, украинская сторона хочет понять, сможет ли бывший канцлер «построить мост для диалога с Путиным».

Ранее стало известно, что Шредер встретится с Путиным в рамках обсуждения усилий по урегулированию ситуации на Украине. Также отмечалось, что за посредническую деятельность в урегулировании украинского кризиса и за тесные связи с Россией экс-канцлер подвергся жесткой критике внутри Германии.