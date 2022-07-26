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Бывший канцлер ФРГ Шредер прибыл «на отдых» в Москву

Экс-канцлер ФРГ Шредер прибыл «на отдых» в Москву и остановился недалеко от «Роснефти»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер прибыл «на отдых» в Москву и остановился недалеко от штаб-квартиры «Роснефти». Об этом сообщает Spiegel.

«Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва — прекрасный город», — заявил он.

Когда репортер заявил, что поблизости находится штаб-квартира российской нефтяной компании «Роснефть», экс-канцлер ответил: «Неужели? О да, верно, вы правы».

Ранее Шредер, занимавший пост с 1998-го по 2005 год, прокомментировал ситуацию на Украине. Политик призвал к продолжению контактов с Россией и допустил общение с президентом страны Владимиром Путиным. Он добавил, что кризис на Украине следует решать с помощью средств дипломатии.

В мае Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом к Европейскому союзу (ЕС) ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ из-за его деловых и политических связей с Россией. Большинство депутатов Европарламента высказались за введение рестрикций против Шредера.

Согласно принятой резолюции, санкции объединения должны быть распространены на европейских членов советов директоров крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские деньги.

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Виктория Кондратьева
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