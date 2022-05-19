Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против Шредера

Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям ЕС против экс-канцлера ФРГ Шредера

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом к Европейскому союзу (ЕС) ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из-за его деловых и политических связей с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

По информации агентства, большинство депутатов Европарламента высказались за введение рестрикций против Шредера. Согласно принятой резолюции, санкции объединения должны быть распространены на европейских членов советов директоров крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские деньги.

Отмечается, что решение ЕП может усилить давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, чтобы они представили предложение о включении экс-канцлера Германии в санкционные списки. В этом случае его активы в ЕС могут быть заморожены.

О подготовке соответствующего проекта резолюции сообщалось 18 мая. При этом Welt писало, что резолюции Европарламента ни к чему не обязывают исполнительные органы ЕС.

До этого стало известно, что правящие партии Германии захотели лишить Шредера части государственных привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Они призывают рассмотреть, насколько траты на бюро экс-канцлера соотносятся с функциями, которые оно на данный момент выполняет.