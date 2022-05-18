Бывшего канцлера ФРГ Шредера захотели лишить части государственных привилегий

DPA: правящие партии ФРГ хотят лишить экс-канцлера Шредера ряда государственных привилегий

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия захотели лишить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера части государственных привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

По данным агентства, партии подали заявку в бюджетный комитет бундестага с соответствующим требованием. В частности, они предлагают остановить финансирование бюро Шредера и выплату зарплат его сотрудникам. При этом экс-канцлеру сохранят пенсию и право на личную охрану. Однако оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) призывает лишить его и этих привилегий.

Отмечается, что инициативу правящих партий рассмотрят в парламенте 19 мая. DPA пишет, что партии призывают рассмотреть, насколько траты на бюро экс-канцлера соотносятся с функциями, которые оно на данный момент выполняет. В то же время ХДС/ХСС требует лишить Шредера финансирования из-за его связей с Россией.

25 апреля глава СДПГ Саскиа Эскен заявила, что Шредер должен покинуть партийные ряды из-за своей работы на российские государственные компании. По ее словам, политик должен был оставить свои посты после начала спецоперации России на Украине для спасения репутации.

В настоящий момент бывший канцлер ФРГ занимает должности председателя совета директоров ПАО «Роснефть», главы комитета акционеров Nord Stream AG и возглавляет совет директоров Nord Stream 2 AG.