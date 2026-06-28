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17:55, 28 июня 2026Экономика

Прибыль от сделки США и Казахстана получат дети Трампа и Лютника

NYT: Трамп заключил сделку с Казахстаном, прибыль от которой получат его сыновья
Кирилл Луцюк
Говард Лютник и Дональд Трамп

Говард Лютник и Дональд Трамп. Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заключил с Казахстаном многомиллиардную сделку, которая принесет немалые прибыли его сыновьям, а также детям министра торговли США Говарда Лютника. Об этом сообщило The New York Times (NYT).

Речь идет о компании Kaz Resourses, которая будет разрабатывать одно из крупнейших месторождений вольфрама, расположенное в Казахстане. Администрация Трампа уже даже одобрила предварительные заявки на получение федерального финансирования в размере до 1,6 миллиарда долларов для этой компании.

После этого к сделке решили присоединиться сыновья Трампа и Лютника, которые приобрели 20-процентную долю в этом проекте.

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Как подчеркнуло NYT, такую схему нельзя назвать исключительной. Оказалось, что одна или обе семьи имеют финансовые связи как минимум с 14 компаниями, которые активно сотрудничают с федеральным правительством по важным сделкам в горнодобывающей отрасли, включая проект в Казахстане. Все эти компании либо получили прямую выгоду от предложений финансовой помощи со стороны администрации Трампа, либо имеют заявки на получение разрешений, находящиеся на рассмотрении в Министерстве торговли, которое курирует Лютник.

В конце мая стало известно, что США начали отчаянные поиски вольфрама для производства оружия на фоне доминирования Китая. Между тем в самих Соединенных Штатах нет действующих коммерческих вольфрамовых рудников с 2015 года.

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