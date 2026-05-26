00:10, 26 мая 2026

В США заявили об отчаянном поведении администрации Трампа из-за Китая

NBC: США ищут вольфрам для производства оружия из-за доминирования КНР
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты вынуждены вести отчаянные поиски вольфрама для производства оружия на фоне доминирования Китая. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«По мере того как США ведут войну против Ирана, они стремительно расходуют запасы боеприпасов. Для их восполнения потребуется сверхпрочный металл вольфрам, в производстве и очистке которого доминирует Китай», — отметили журналисты.

Как отмечается, в США нет действующих коммерческих вольфрамовых рудников с 2015 года. Главная ставка в попытках снизить зависимость американского ВПК от Пекина сейчас делается на возобновление добычи на шахтах в Южной Корее.

Ранее сообщалось, что Китай придумал способ перехитрить президента США Дональда Трампа. Как писали СМИ, Пекин отменяет пошлины на товары из Африки. Этот «политически дальновидный» шаг резко контрастирует с массированным введением тарифов со стороны США, отмечает издание. С 1 мая Пекин отменил пошлины на все товары 53 из 54 африканских стран, стремясь завоевать бизнес и влияние на континенте.

