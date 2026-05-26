В США заявили об отчаянном поведении администрации Трампа из-за Китая

NBC: США ищут вольфрам для производства оружия из-за доминирования КНР

Соединенные Штаты вынуждены вести отчаянные поиски вольфрама для производства оружия на фоне доминирования Китая. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«По мере того как США ведут войну против Ирана, они стремительно расходуют запасы боеприпасов. Для их восполнения потребуется сверхпрочный металл вольфрам, в производстве и очистке которого доминирует Китай», — отметили журналисты.

Как отмечается, в США нет действующих коммерческих вольфрамовых рудников с 2015 года. Главная ставка в попытках снизить зависимость американского ВПК от Пекина сейчас делается на возобновление добычи на шахтах в Южной Корее.

