Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:14, 24 мая 2026Мир

Китай придумал способ перехитрить Трампа

WSJ: Китай отменяет пошлины на товары из Африки, чтобы перехитрить Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Китай придумал способ перехитрить президента США Дональда Трампа. Как пишет издание The Wall Street Journal, Пекин отменяет пошлины на товары из Африки.

Этот «политически дальновидный» шаг резко контрастирует с массированным введением тарифов со стороны США, отмечает издание.

С 1 мая Пекин отменил пошлины на все товары 53 из 54 африканских стран, стремясь завоевать бизнес и влияние на континенте. Все товары, от вина до семян кунжута и шерсти, поступают в Китай без пошлин из всех стран, кроме крошечной Эсватини, которая поддерживает дипотношения с Тайванем.

Аналитики считают, что этот шаг может еще больше приблизить миллиардное население Африки и ее огромные минеральные ресурсы к Китаю.

«С политической точки зрения это решение весьма дальновидно», — указал Ронак Гопалдас из консалтинговой фирмы Signal Risk, специализирующейся на политических рисках в Африке. По его мнению, это укрепляет имидж Пекина как стабильного и надежного партнера на фоне непоследовательной позиции Трампа.

Кроме того, этот шаг может помочь Китаю обеспечить бесперебойные цепочки поставок важнейших минералов, таких как кобальт, медь и колтан. Он также открывает новые возможности для китайских компаний сотрудничать с африканскими правительствами в реализации инфраструктурных, логистических и производственных проектов.

Президент США Дональд Трамп посетил Китай с госвизитом 13 мая. Он и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры. Позже глава Белого дома описал эту встречу словом «отлично». Он также назвал Китай невероятным и красивым местом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о прилете «Орешника» под Киевом. Массированная комбинированная атака продолжается

    В Киев полетела «почти вся номенклатура» российских ракет

    В Подмосковье объявили желтый уровень опасности

    Китай придумал способ перехитрить Трампа

    В США допустили начало глобального конфликта из-за Украины

    Стало известно о пострадавших в результате стрельбы возле Белого дома

    В МЧС Киргизии допустили возможность эвакуации тела Наговицыной с пика Победы

    В США заявили о праве России наказать Украину после атаки на ЛНР

    Украинский боксер Усик защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе

    На Западе оценили возможность нападения России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok