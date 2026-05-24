Китай придумал способ перехитрить Трампа

WSJ: Китай отменяет пошлины на товары из Африки, чтобы перехитрить Трампа

Китай придумал способ перехитрить президента США Дональда Трампа. Как пишет издание The Wall Street Journal, Пекин отменяет пошлины на товары из Африки.

Этот «политически дальновидный» шаг резко контрастирует с массированным введением тарифов со стороны США, отмечает издание.

С 1 мая Пекин отменил пошлины на все товары 53 из 54 африканских стран, стремясь завоевать бизнес и влияние на континенте. Все товары, от вина до семян кунжута и шерсти, поступают в Китай без пошлин из всех стран, кроме крошечной Эсватини, которая поддерживает дипотношения с Тайванем.

Аналитики считают, что этот шаг может еще больше приблизить миллиардное население Африки и ее огромные минеральные ресурсы к Китаю.

«С политической точки зрения это решение весьма дальновидно», — указал Ронак Гопалдас из консалтинговой фирмы Signal Risk, специализирующейся на политических рисках в Африке. По его мнению, это укрепляет имидж Пекина как стабильного и надежного партнера на фоне непоследовательной позиции Трампа.

Кроме того, этот шаг может помочь Китаю обеспечить бесперебойные цепочки поставок важнейших минералов, таких как кобальт, медь и колтан. Он также открывает новые возможности для китайских компаний сотрудничать с африканскими правительствами в реализации инфраструктурных, логистических и производственных проектов.

Президент США Дональд Трамп посетил Китай с госвизитом 13 мая. Он и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры. Позже глава Белого дома описал эту встречу словом «отлично». Он также назвал Китай невероятным и красивым местом.