Назван ключевой момент в переговорах Си Цзиньпина и Трампа

Востоковед Маслов заявил, что переговоры Си Цзиньпина и Трампа были тяжелыми

На переговорах президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина глобального прорыва не произошло. В то же время встреча оказалась очень тяжелой для обеих сторон, сообщил китаист Алексей Маслов в беседе с газетой «Взгляд».

Едва ли визит Трампа в Китай можно назвать успехом и победой для американской стороны, указал собеседник. По его мнению, показательным является то, что многие моменты остались за кадром.

Пекин заявил о жесткой позиции насчет Тайваня, потребовав от США прекратить оказание помощи данному острову. В тот же момент Тайвань для США — рычаг давления на Китай, подметил востоковед.

Без внимания не остался и Ближний Восток. США в ходе переговоров пытались надавить на Китай, чтобы тот повлиял на позицию Ирана. При этом понятно, заметил Маслов, что Тегеран — важный союзник Пекина. На фоне этого дестабилизация режима в регионе невыгодна КНР.

Уже далее стороны проговорили моменты, связанные с экономическим взаимодействием стран. США четко обозначили, что хотят расширить продажи КНР целого ряда сельхозтоваров. При этом пока стороны не объявляли, будут ли полностью или частично сняты санкции с более чем тысячи китайских компаний.

В связи с этим Маслов заявил, что ключевой вопрос — будут ли подвижки со стороны США. Сейчас же прорыва в отношениях мировых держав нет, констатировал он и добавил, что американская позиция выглядит весьма слабой. В частности, учитывая, что США увязли в Иране.

Президент США Дональд Трамп прибыл с госвизитом в Китай ранее 13 мая. Он и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры. Позже глава Белого дома описал эту встречу словом «отлично». Он также назвал Китай невероятным и красивым местом.