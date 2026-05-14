Трамп и Си Цзиньпин провели встречу за закрытыми дверями. Что они обсудили и о какой угрозе лидер Китая предупредил США?

Трамп и Си Цзиньпин завершили переговоры спустя более двух часов

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры. Встреча длилась более двух часов и проходила за закрытыми дверями. Политики обсуждали вопросы, связанные с Тайванем, торговлей и другими разногласиями в американо-китайских отношениях.

Отмечается, что одной из тем переговоров был и конфликт на Украине.

Глава Белого дома описал прошедшие переговоры словом «отлично». Он также назвал Китай невероятным и красивым местом. Кроме того, американский президент охарактеризовал председателя КНР как великого лидера и поблагодарил его за «самые долгие отношения, которые когда-либо были у президентов США и Китая». «Мы ладили, когда возникали трудности (...). Я звонил вам, и вы звонили мне всякий раз, когда у нас возникала проблема, люди даже не знали, когда у нас возникала проблема. Мы очень быстро ее решали, и у нас будет фантастическое будущее вместе», — говорил Трамп.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп посещают Храм Неба в Пекине 14 мая 2026 года Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Трамп прилетел в Китай 13 мая с государственным визитом

В среду, 13 мая, стало известно о прилете Трампа вместе с делегацией в Китай. Борт приземлился в международном аэропорту Шоуду. У трапа самолета американского лидера встретил лично зампредседателя КНР Хань Чжэн, его также приветствовали 300 китайских детей в сине-белых мундирах, которые размахивали американскими и китайскими флагами и скандировали на родном языке: «Добро пожаловать!»

Глава Белого дома начал приветствие лидера КНР, притянув его руку к себе, однако Си Цзиньпин не дал ему перехватить инициативу и уравнял положение. Рукопожатие длилось 14 секунд.

Известно, что в Китай американский лидер прибыл впервые за девять лет. В стране он пробудет до 15 мая.

Си Цзиньпин предупредил США об угрозе вооруженного конфликта

Си Цзиньпин предупредил Трампа об угрозе вооруженного конфликта между двумя странами в случае неправильного подхода к тайваньскому вопросу. «При грамотном подходе обе страны смогут поддерживать стабильность. При неправильном подходе обе страны столкнутся или даже вступят в конфликт, что поставит американо-китайские отношения в крайне опасное положение», — сказал он.

Отстаивание позиции о «независимости» острова и мир в Тайваньском проливе «несовместимы», подчеркнул председатель КНР. По его словам, поддержание мира в регионе «является важнейшим общим знаменателем между Китаем и США».

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на двусторонней встрече в Большом зале народных собраний в Пекине, Китай, 14 мая 2026 года Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, отношения с Китаем являются для Соединенных Штатов главным геополитическим вызовом. При том что Вашингтон укрощает Пекин как геополитического соперника, они также должны поддерживать здоровые отношения, добавил он.

Ранее политолог Иван Мезюхо предполагал, что Трамп будет пытаться блефовать во время общения с Си Цзиньпином. «Самое главное для американского президента — продемонстрировать своему китайскому коллеге, что он не проигравший. По факту и здравому расчету американский лидер уже сегодня проиграл торговую войну с Китайской Народной Республикой и терпит поражение в иранской военной кампании, которая была направлена в том числе и против интересов Пекина, учитывая иранские поставки нефти в Китай», — сказал специалист.