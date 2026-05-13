16:43, 13 мая 2026МирЭксклюзив

Предсказан итог визита Трампа в Китай

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп будет пытаться блефовать во время общения с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил политолог Иван Мезюхо. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Трамп вместе со своей делегацией прибыл в Пекин. Самолет американского лидера приземлился в международном аэропорту Шоуду. Визит Трампа в Китай продлится с 13 по 15 мая.

«На мой взгляд, Дональд Трамп будет пытаться блефовать в общении с Си Цзиньпином. Самое главное для американского президента — продемонстрировать своему китайскому коллеге, что он не проигравший. По факту и здравому расчету американский лидер уже сегодня проиграл торговую войну с Китайской Народной Республикой и терпит поражение в иранской военной кампании, которая была направлена в том числе и против интересов Пекина, учитывая иранские поставки нефти в Китай», — сказал Мезюхо.

Политолог подчеркнул, что китайская дипломатия традиционно избегает жестких и высокопарных формулировок. Трампу будут оказаны государственные почести на высочайшем уровне. Однако вряд ли президент США сможет обаять Си Цзиньпина и разговаривать с ним на языке силы.

«Единственное, на что может с точной уверенностью рассчитывать Трамп, это на хороший прием, приятное чаепитие и прогулку в саду, что можно будет выдать в своей социальной сети Truth Social как большое достижение», — отметил Мезюхо.

Если Трамп все же будет нацелен хоть на какой-то реальный, а не медийный результат, то ему придется отойти от конфронтационной риторики в отношении Китая и пойти на компромиссы с Пекином, возможно, в том числе и по вопросу закупок Китаем нефти и нефтепродуктов у традиционных партнеров КНР, добавил политолог.

Ранее глава Белого дома заявил, что в ходе своего госвизита планирует обсудить с Си Цзиньпином вопрос продажи оружия Тайваню.

