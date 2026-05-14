Рубио высказался об отношениях США и Китая

07:45, 14 мая 2026

Рубио: Отношения с Китаем являются для США главным геополитическим вызовом
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global look Press

Отношения с Китаем являются для Соединенных Штатов главным геополитическим вызовом. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Китай — это наш главный политический вызов с геополитической точки зрения, и это также самая важная связь, которой мы должны управлять», — отметил политик.

По его словам, Штаты должны найти баланс во внешней политике по отношению к Китаю. При том, что Вашингтон укрощает Пекин как геополитического соперника, они также должны поддерживать здоровые отношения.

Ранее сообщалось, что в Доме народных собраний в Пекине начались переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Перед началом переговоров прошла церемония встречи американского лидера, в которой участвовали почетный караул и военный оркестр.

Днем ранее Трамп впервые за девять лет прилетел в Китай. Во время встречи рукопожатие лидеров Китая и США длилось 14 секунд.

