В Пекине начались переговоры Си Цзиньпина и Трампа

В Доме народных собраний в Пекине начались переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Перед началом переговоров прошла церемония встречи американского лидера, в которой участвовали почетный караул и военный оркестр.

Ранее стало известно о том, что 13 мая президент США Дональд Трамп впервые за девять лет прилетел в Китай. Во время своего визита он планирует обсудить с Си Цзинпином ситуацию на Тайване, в Иране и России.