Китай запретил исполнять американские санкции против пяти своих нефтекомпаний. США обвинили их в покупке иранской нефти

Минкоммерции КНР запретило исполнять санкции США против пяти нефтяных компаний

Власти Китая выпустили распоряжение, запрещающее соблюдать и признавать американские санкции против пяти китайских нефтехимических компаний, уличенных в торговле нефтью с Ираном. Соответствующий приказ был отдан Министерством коммерции КНР.

Китайское правительство последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих мандата ООН и оснований в международном праве. В связи с этим министерство коммерции выпустило приказ, предписывающий не признавать, не исполнять и не соблюдать санкционные меры Соединенных Штатов против указанных пяти китайских предприятий Министерство коммерции КНР

Речь идет, как минимум, о пяти предприятиях, включая НПЗ Hengli Petrochemical, против которой США ввели санкции 25 апреля. Запрет на соблюдение санкций направлен на смягчение их последствий для экономики.

Действия США мешают здоровой коммерческой деятельности и нарушают базовые нормы международных отношений, а решение Пекина основано на борьбе с необоснованным экстерриториальным применением иностранных законов, указало министерство.

США заявили о готовности досматривать идущие в Китай суда с иранской нефтью

США могут начать досматривать суда с нефтью из Ирана, идущие в Китай. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.

По словам Уолтца, возможный досмотр судов, идущих в Китай может осуществляться в рамках усилий по борьбе с поставками иранской нефти. При этом представитель США при ООН отказался обсуждать сроки и последовательность подобных операций, отметив, что «все варианты остаются на столе».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров отметило, что китайские нефтеперерабатывающие заводы не слишком пострадают в случае временного прекращения поставок иранской нефти из-за операций Израиля и США.

По мнению участников рынка, перебои будут закрыты за счет поставок из России, а также принятия партий, которые хранятся в море, в поисках тех, кто согласен их приобрести.

В последние годы Китай стал крупнейшим покупателем нефти из Ирана, поскольку из-за американских санкций смог добиться на нее значительных скидок.

Китай призвал исключить свои компании из антироссийских санкций Евросоюза

Китай призвал Евросоюз (ЕС) исключить свои компании из 20-го пакета антироссийских санкций, заявили в Минкоммерции КНР.

ЕС, игнорируя многократные представления и возражения Китая, нагло включил китайские компании в 20-й пакет антироссийских санкций. Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против Министерство коммерции КНР

В 20-й пакет санкций включены 16 компаний из ОАЭ, КНР, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.

В январе сообщалось, в 2025 году Китай стал больше торговать с Европой. За год объем торговли вырос на 5,4 процента, до 828,11 миллиарда долларов. Поставки товаров из КНР достигли 559,94 миллиарда долларов, а импорт европейских товаров сократился — до 268,16 миллиарда долларов.