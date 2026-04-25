17:46, 25 апреля 2026Экономика

Китай отреагировал на появление своих компаний в антироссийских санкциях Евросоюза

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Китай призвал Евросоюз (ЕС) исключить свои компании из 20-го пакета антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.

Ранее стало известно, что в 20-й пакет санкций включены 16 компаний из ОАЭ, КНР, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.

«ЕС, игнорируя многократные представления и возражения Китая, нагло включил китайские компании в 20-й пакет антироссийских санкций. Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против», — говорится в заявлении китайского экономического ведомства.

В январе сообщалось, в 2025 году Китай стал больше торговать с Европой. За год объем торговли вырос на 5,4 процента, до 828,11 миллиарда долларов. Поставки товаров из КНР достигли 559,94 миллиарда долларов, а импорт европейских товаров сократился — до 268,16 миллиарда долларов.

