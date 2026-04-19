США заявили о готовности досматривать идущие в Китай суда с иранской нефтью

США могут начать досматривать суда с нефтью из Ирана, идущие в Китай. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц, сообщают РИА Новости.

По словам Уолтца, возможный досмотр судов, идущих в Китай может осуществляться в рамках усилий по борьбе с поставками иранской нефти. При этом представитель США при ООН отказался обсуждать сроки и последовательность подобных операций, отметив, что «все варианты остаются на столе».

Ранее Уолтц заявлял, что президент США Дональд Трамп может продлить соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, срок которого истекает 22 апреля.

19 апреля Трамп анонсировал новые переговоры по Ирану, ради которых представители Вашингтона отправятся в Исламабад.