19:20, 19 апреля 2026Мир

США заявили о готовности досматривать идущие в Китай суда с иранской нефтью

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Costfoto / NurPhoto / Getty Images

США могут начать досматривать суда с нефтью из Ирана, идущие в Китай. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц, сообщают РИА Новости.

По словам Уолтца, возможный досмотр судов, идущих в Китай может осуществляться в рамках усилий по борьбе с поставками иранской нефти. При этом представитель США при ООН отказался обсуждать сроки и последовательность подобных операций, отметив, что «все варианты остаются на столе».

Ранее Уолтц заявлял, что президент США Дональд Трамп может продлить соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, срок которого истекает 22 апреля.

19 апреля Трамп анонсировал новые переговоры по Ирану, ради которых представители Вашингтона отправятся в Исламабад.

    Еще одна страна запретила премьеру Словакии пролет на парад Победы в Москву

    Сборная России вошла в тройку лидеров в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо

    Родители закрыли собой детей от выпрыгнувшего тигра в российском цирке

    США направили дроны в Ормузский пролив

    Тягу звезд ходить без трусов на красные дорожки объяснили

    Самолет ВСУ подбили над Сумской областью

    Трамп выдвинул ультиматум Ирану

    Крысиный яд нашли в банке детского питания

    США заявили о готовности досматривать идущие в Китай суда с иранской нефтью

    Назван главный козырь Ирана против США

    Все новости
