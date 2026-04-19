Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:06, 19 апреля 2026Мир

Решение по перемирию оказалось в руках Трампа

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Дональд Трамп может продлить соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, срок которого истекает 22 апреля. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, передает ТАСС.

По его словам, такой вариант сейчас рассматривается. «Что касается такой вероятности, то да, абсолютно, все находится на столе [обсуждений]», — отметил дипломат в интервью телеканалу NBC.

Он уточнил, что окончательное решение будет принимать американский лидер. Таким образом, судьба возможного продления режима прекращения огня зависит от позиции Трампа.

Ранее Трамп заявил, что представители Вашингтона отправляются в Исламабад для новых переговоров с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok