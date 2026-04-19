Трамп анонсировал новые переговоры с Ираном

Трамп заявил, что представители США поедут в Исламабад для переговоров по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Вашингтона отправляются в Исламабад для новых переговоров с Ираном. Об этом политик заявил на своей странице в Truth Social.

«Мои представители направляются в Исламабад в Пакистане. Они будут там завтра вечером для переговоров», — написал Трамп.

Каких-либо других подробностей он не огласил.

Ранее глава Белого дома объявил, что Вашингтон планирует заключить окончательное соглашение об урегулировании конфликта с Ираном на этих выходных. В то же время источники издания Axios сообщили, что по ряду ключевых вопросов между США и Ираном по-прежнему сохраняются разногласия, несмотря на существенный прогресс в переговорах.