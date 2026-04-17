19:40, 17 апреля 2026Мир

Трамп анонсировал мир с Ираном в течение «одного-двух дней»

Трамп: Мы заключим мирную сделку с Ираном в ближайшие день-два
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует заключить окончательное соглашение об урегулировании конфликта с Тегераном на этих выходных. Его слова передает Axios

«Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить сделку. Думаю, встреча, вероятно, состоится в выходные. Думаю, мы заключим сделку в ближайшие день-два», — сказал американский лидер.

В то же время, по данным источников издания, несмотря на существенный прогресс в переговорах, по ряду ключевых вопросов между сторонами по-прежнему сохраняются разногласия.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

