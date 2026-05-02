Китай запретил соблюдать и признавать часть санкций США

18:16, 2 мая 2026Экономика

КНР запретила соблюдать и признавать санкции США против пяти китайских компаний
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Billy H.C. Kwok / Getty Images

Власти Китая выпустили распоряжение, запрещающее соблюдать и признавать американские санкции против пяти китайских нефтехимических компаний, уличенных в торговле нефтью с Ираном. Соответствующий приказ был отдан Министерством коммерции КНР, передает ТАСС.

«Китайское правительство последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих мандата ООН и оснований в международном праве. В связи с этим министерство коммерции выпустило приказ, предписывающий не признавать, не исполнять и не соблюдать санкционные меры Соединенных Штатов против указанных пяти китайских предприятий», — подчеркнули в ведомстве.

Действия США мешают здоровой коммерческой деятельности и нарушают базовые нормы международных отношений, а решение Пекина основано на борьбе с необоснованным экстерриториальным применением иностранных законов, указало министерство.

Ранее американский постоянный представитель при ООН Майк Уолтц заявил, что Штаты могут начать досматривать суда с нефтью из Ирана, идущие в Китай.

