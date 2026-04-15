Трамп «ради Китая и мира» отменил блокаду Ормузского пролива. Она продлилась всего два дня и не помешала судам, связанным с Ираном

Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что «навсегда» открыл Ормузский пролив для Китая и всего мира.

«Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это для них, а также для мира. Такая ситуация больше никогда не повторится. Они [Китай] согласились не поставлять оружие Ирану (...). Разве это не лучше, чем воевать??? Но помните, мы очень хорошо умеем сражаться, если это потребуется — намного лучше, чем кто-либо другой!!!»— отметил глава государства в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

Также Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин «крепко-крепко обнимет» его во время их предстоящей встречи в Пекине, которая запланирована на 14-15 мая.

Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии четвертой сессии 14-й Всекитайской народной политической консультативной конференции в Большом зале народных собраний 4 марта 2026 года в Пекине Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива 13 апреля. «Блокада началась», — заявил американский лидер.

За день блокады движение судов через Ормузский пролив практически не пострадало

По данным Reuters, первый полный день американской блокады судов, заходящих в иранские порты, практически не повлиял на движение судов через Ормузский пролив 14 апреля: по меньшей мере восемь судов, включая три танкера, связанных с Ираном, пересекли этот водный путь, как показали данные судоходства.

Как пишет агентство, блокада создала еще большую неопределенность для грузоотправителей, нефтяных компаний и страховщиков военных рисков.

«В течение первых 24 часов ни одному судну не удалось преодолеть американскую блокаду», — заявило Центральное командование США, добавив, что шесть судов выполнили указание американских сил развернуться и войти обратно в иранский порт.

При этом три связанных с Ираном корабля, прошедшие через пролив, не направлялись в иранские порты и не были затронуты блокадой. По данным LSEG, танкер среднего класса Peace Gulf под панамским флагом направляется в порт Хамрия в Объединенных Арабских Эмиратах. Как показывают данные Kpler, это судно обычно перевозит иранскую нафту, нефтехимическое сырье, в другие неиранские порты Ближнего Востока для экспорта в Азию.

Танкер Shenlong Suezmax под либерийским флагом успешно пришвартовался в порту Мумбаи после прохождения через Ормузский пролив Фото: Raju Shinde / Hindustan Times via Getty Images

Аналитик спрогнозировал усиление дефицита нефти из-за блокировки Ормузского пролива США

Решение Трампа заблокировать Ормузский пролив усилит дефицит энергоресурсов и спровоцирует рост цен на них. Такое мнение ранее выразил аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов.

«Решение Трампа приведет к росту цен на энергоресурсы, причем не только на нефть, но и на газ. Причина в том, что если до настоящего момента из залива выходила хотя бы иранская нефть и поступала на внешний рынок, то теперь не будет и ее. Естественно, что физический дефицит увеличится, и цены пойдут вверх. Если говорить о России, то, скорее всего, это повлияет следующим образом: если российская нефть Urals начала торговаться в марте с премией к сорту нефти Brent, то, скорее всего, эта премия может даже продолжать увеличиваться либо закрепится», — поделился аналитик.

Заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов же высказывал мнение, что рычаги давления, оставшиеся у США для разблокировки Ормузского пролива, носят исключительно военно-технический характер. Он отметил, что пространство для компромисса с Ираном практически отсутствует.

Политические шаги США назвали хаотичными, а блокаду пролива «дырявой»

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с журналом «Нефть и капитал» назвал политические шаги США хаотичными.

«США не успевают за развитием событий на энергетических рынках, политические шаги страны хаотичны. В этой ситуации давать прогнозы по ситуации на мировом нефтяном рынке невозможно», — заявил эксперт.

При этом американскую блокаду Ормузского пролива Громов назвал дырявой. «Блокада, объявленная США по Ормузскому проливу, как минимум дырявая. Известно о фактах прохода судов, связанных с компаниями КНР. Тем не менее очевидно, что нормального движения через пролив нет. Это означает, что в перспективе двух недель остается проблема не только с вывозом нефти из региона, но и с ограничениями добычи ближневосточных стран», — заявил эксперт.

У Громова также спросили, как отразится на российском экспорте нефти отсутствие продления генлицензии Минфина США. «Что касается России, то в период действия генеральной лицензии Минфина США на снятие ограничений большой круг стран вел переговоры о закупках российских баррелей, в том числе Филиппины, Таиланд, Бангладеш, Вьетнам и так далее. Посмотрим, решатся ли они на закупку нефти у Москвы при санкционных ограничениях США. Пока это под вопросом», — сказал специалист.

В заключение Громов заявил, что те государства, которые покупают нефть у России, продолжат это делать, но будут внимательно следить за реакцией США.