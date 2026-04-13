12:56, 13 апреля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Нефти предрекли дефицит и рост стоимости из-за одного решения Трампа

Аналитик Демидов: Блокировка Ормузского пролива США усилит дефицит нефти
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа окончательно заблокировать Ормузский пролив усилит дефицит энергоресурсов и спровоцирует рост цен на них, убежден аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов. О последствиях он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Трамп объявил о том, что 13 апреля США заблокируют Ормузский пролив. По его словам, морская блокада затронет суда, входящие и выходящие из иранских портов.

«Решение Трампа приведет к росту цен на энергоресурсы, притом не только на нефть, но и на газ. Причина в том, что если до настоящего момента из залива выходила хотя бы иранская нефть и поступала на внешний рынок, то теперь не будет и ее. Естественно, что физический дефицит увеличится, и цены пойдут вверх. Если говорить о России, то, скорее всего, это повлияет следующим образом: если российская нефть Urals начала торговаться в марте с премией к сорту нефти Brent, то, скорее всего, эта премия может даже продолжать увеличиваться либо закрепится», — поделился аналитик.

Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне угроз Центрального командования США начать морскую блокаду всех судов, входящих и выходящих из портов Ирана. По данным торгов на лондонской бирже ICE, стоимость нефти эталонного сорта Brent в понедельник подорожала на 7,27 процента. Цена североморской нефти с поставкой в июне увеличилась на 6,92 доллара, до 102,12 доллара за баррель.

