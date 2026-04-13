09:06, 13 апреля 2026Экономика

Цены на нефть перешли к росту на фоне угроз морской блокады Ирана

Вячеслав Агапов

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне угроз Центрального командования США (CENTCOM) начать морскую блокаду всех судов, входящих и выходящих из портов Ирана. О подорожании сырья свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость нефти эталонного сорта Brent в понедельник подорожала на 7,27 процента. Цена североморской нефти с поставкой в июне увеличилась на 6,92 доллара, до 102,12 доллара за баррель.

Котировки техасской нефти марки WTI также выросли — фьючерсы на поставку сырья в мае подорожали на 8,16 доллара (плюс 8,45 процента), до 104,73 доллара за баррель.

США объявили о блокаде Ормузского пролива по итогам неудачных переговоров в Исламабаде. Через важнейшую на Ближнем Востоке логистическую артерию в прошлом году проходила почти треть мировой торговли нефтью.

Как пригрозили в США, ограничения судоходства начнутся в понедельник, 13 апреля, в 17:00 по московскому времени. Блокада будет распространяться на суда всех стран, а исключением станут корабли, которые следуют транзитом через Ормузский пролив в неиранские порты.

