Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:11, 13 апреля 2026Мир

CENTCOM: США начнут морскую блокаду Ирана 13 апреля
Марина Совина (ночной редактор)

США начнут морскую блокаду всех судов, входящих и выходящих из портов Ирана. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в Telegram.

Уточняется, что ограничения судоходства начнутся в понедельник, 13 апреля, в 17:00 по московскому времени. Блокада будет распространяться на суда всех стран, а исключением станут корабли, которые следует транзитом через Ормузский пролив в неиранские порты.

Ранее газета The New York Times писала, что морская блокада США Ормузского пролива станет актом войны. Этот участок является важнейшей транспортной артерией в регионе, на которую приходится почти пятая часть мировых поставок нефти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok