В России отреагировали на обещание Зеленского ответить на массированный удар

Депутат Журавлев: Зеленский использует любые действия России для разжигания конфликта

Любое действие России президент Украины Владимир Зеленский использует для разжигания конфликта, поэтому при планировании ударов по украинской территории не стоит ориентироваться на его жалобы и реакцию Запада, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он выразил свое мнение в беседе с «Лентой.ру».

«Если не бить по украинским тылам, он рассматривает это как слабость. Стоит начать массовые обстрелы, тут же бежит с жалобами в европейские инстанции, и начинается общий западный вой», — сказал парламентарий.

По его словам, бить по военной инфраструктуре Киева нужно еще сильнее, чем прежде, уделяя особое внимание прифронтовым зонам. Журавлев подчеркнул, что такая артиллерийская подготовка помогла бы штурмовым отрядам продвигаться вперед.

Ранее Зеленский пообещал ответ российскому лидеру Владимиру Путину после нанесенного удара возмездия. Заявление Зеленский сделал в ходе посещения поврежденной Киево-Печерской лавры.

До этого в министерстве обороны сообщили, что армия России нанесла высокоточные удары возмездия по Украине за предыдущие атаки Киева. В Минобороны указали, что пожар на территории Киево-Печерской лавры в Киеве после удара произошел из-за украинской ракеты Patriot.

