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11:24, 15 июня 2026Бывший СССР

Зеленский пообещал ответ Путину

Зеленский пообещал ответить после удара возмездия ВС РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответ российскому лидеру Владимиру Путину после нанесенного удара возмездия. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Мы еще скажем», — ответил украинский политик на вопрос о том, что он бы сказал сейчас президенту России. Заявление Зеленский сделал в ходе посещения поврежденной Киево-Печерской лавры.

Ранее в министерстве обороны сообщили, что армия России нанесла высокоточные удары возмездия по Украине за предыдущие атаки Киева. Целями стали объекты оборонно-промышленного комплекса и центры территориального комплектования (аналог российского военкомата) в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

Также в Минобороны указали, что пожар на территории Киево-Печерской лавры в Киеве после удара произошел из-за украинской ракеты Patriot. Как уточнили в оборонном ведомстве, она ударила по комплексу зданий древнего православного монастыря во время работы системы противовоздушной обороны. Причиной попадания Patriot по территории лавры мог стать истекший срок годности снаряда.

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