Зеленский пообещал ответ Путину

Зеленский пообещал ответить после удара возмездия ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответ российскому лидеру Владимиру Путину после нанесенного удара возмездия. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Мы еще скажем», — ответил украинский политик на вопрос о том, что он бы сказал сейчас президенту России. Заявление Зеленский сделал в ходе посещения поврежденной Киево-Печерской лавры.

Ранее в министерстве обороны сообщили, что армия России нанесла высокоточные удары возмездия по Украине за предыдущие атаки Киева. Целями стали объекты оборонно-промышленного комплекса и центры территориального комплектования (аналог российского военкомата) в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

Также в Минобороны указали, что пожар на территории Киево-Печерской лавры в Киеве после удара произошел из-за украинской ракеты Patriot. Как уточнили в оборонном ведомстве, она ударила по комплексу зданий древнего православного монастыря во время работы системы противовоздушной обороны. Причиной попадания Patriot по территории лавры мог стать истекший срок годности снаряда.

