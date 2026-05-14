08:33, 14 мая 2026Мир

Трамп осыпал Си Цзиньпина комплиментами

NYT: Трамп похвалил Си Цзиньпина, назвав его великим лидером
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Президент США Дональд Трамп похвалил председателя КНР Си Цзиньпина перед началом переговоров в Пекине, заявив, что они часто общаются по телефону для решения проблем в двусторонних отношениях. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Мы ладили, когда возникали трудности (...). Я звонил вам, и вы звонили мне всякий раз, когда у нас возникала проблема, люди даже не знали, когда у нас возникала проблема. Мы очень быстро ее решали, и у нас будет фантастическое будущее вместе. Вы — великий лидер. Я говорю это всем. Вы — великий лидер. Иногда людям не нравится, когда я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп добавил, что его с Си Цзиньпином связывают «самые долгие отношения, которые когда-либо были у президентов США и Китая».

Ранее Си Цзиньпин предупредил Трампа о риске начала вооруженного конфликта между США и Китаем в случае неправильного подхода к тайваньскому вопросу.

