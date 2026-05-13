Трампа встретили 300 китайских детей

CNN: Трампу в Китае провели торжественную встречу с участием 300 детей

Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай с официальным визитом, где ему устроили торжественную встречу с участием трех сотен детей. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Триста китайских детей в сине-белых мундирах размахивали американскими и китайскими флагами, когда Трамп спускался по трапу президентского самолета», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что у трапа самолета американского лидера встретил лично зампредседателя КНР Хань Чжэн. Вместе с Трампом он прошел по красной дорожке под приветственное скандирование детей на китайском языке: «Добро пожаловать!»

Ранее Трамп вместе со своей делегацией прибыл в Пекин. «По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин специальным бортом 13 мая, чтобы начать государственный визит в Китай», — сказано в сообщении.