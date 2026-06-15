Молния ударила рядом со школьником во время грозы в Москве

Mash: Молния ударила рядом с 12-летним школьником во время грозы на юго-западе Москвы

Молния ударила рядом с 12-летним школьником во время грозы в Северном Бутове на юго-западе Москвы. Как стало известно Telegram-каналу Mash, мальчик почувствовал резкую боль в глазах.

По сведениям издания, ребята играли в футбол на поле на Старобитцевской улице. Внезапно они заметили вспышку в небе. Молния ударила в тренажеры на искусственном газоне.

Затем 12-летний учащийся упал, у него резко заболели глаза. Ему начали оказывать медицинскую помощь.

Как выяснил Mash, при ударе молния обладает мощным импульсом ультрафиолета. Он может вызвать поверхностный ожог роговицы, похожий на «снежную слепоту» или последствия сварки без защиты.

До этого сообщалось, что в Иркутской области школьник пострадал от удара молнии во время купания в бане. Ребенка госпитализировали с ожогами. Городская прокуратура организовала проверку.