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07:36, 24 июля 2023Россия

В российском регионе школьника госпитализировали после попадания молнии в баню

МВД: в Иркутской области школьника госпитализировали после попадания молнии в баню

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Нижнеудинском районе Иркутской области полиция и прокуратура проводят проверку по факту травмирования ребенка, в которого могла ударить молния. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Инцидент произошел 23 июля около 20:30 по местному времени (15:30 по московскому времени). Мальчик мылся в бане со старшим братом. Когда старший брат вышел из помещения, раздался сильный хлопок. Мальчика же обнаружили с ожогами, после чего школьника госпитализировали.

В прокуратуре региона сообщили, что по результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

Ранее в поселке Александровка Новосибирской области подросток погиб и еще один пострадал из-за удара молнии в шалаш.

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    Юлия Мискевич
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