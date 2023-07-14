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09:16, 14 июля 2023Россия

Российский подросток погиб из-за удара молнии в шалаш

В Новосибирской области подросток погиб из-за удара молнии в шалаш
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В поселке Александровка Новосибирской области подросток погиб и еще один пострадал из-за удара молнии в шалаш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Болотнинского района Олега Королева.

По его словам, накануне в районе была сильная гроза и мальчики-пастухи спрятались от непогоды в шалаш. Предварительно, молния ударила в него из-за того, что подростки использовали телефоны.

Региональный Следственный комитет уточняет, что мальчики прятались под деревом. Погибшему подростку было 16 лет. На его теле обнаружены следы поражения электрическим током. Второго пастуха в возрасте 13 лет госпитализировали с аналогичными травмами. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в подмосковной Коломне женщина пострадала из-за удара молнии по самокату. Ее доставили в больницу с ожогами ступней.

Похожий случай произошел в Краснодаре, где молния, ударила в голову жителя Симферополя, убив его на месте. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как россиянин бежит по парковке, направляясь к автомобилям, когда в него бьет электрический разряд.

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    Константин Лысяков
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