Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:38, 7 июля 2023Россия

В Коломне женщина пострадала от удара молнии

Женщина пострадала от удара молнии в подмосковной Коломне

Фото: Michał Mancewicz / Unsplash

Женщина пострадала от удара молнии в подмосковной Коломне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Удар пришелся по самокату. Пострадавшая была доставлена в Коломенскую ожоговую больницу. «Предварительно, у нее ожог ступней», — сообщил собеседник агентства.

В настоящее время состояние женщины оценивается как средней тяжести.

Ранее в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии в дорожного рабочего во время ремонта сооружений на полевой дороге в пяти километрах от деревни Малые Ошворцы попала молния. Его коллега был госпитализирован с ожогами.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше сообщили о переброске тысячи военных к границе с Белоруссией

    Байден назвал цель поставки Киеву кассетных боеприпасов

    В Коломне женщина пострадала от удара молнии

    В Пентагоне рассказали о разочаровании США из-за контрнаступления ВСУ

    В США пообещали не отказываться от принципов не воевать с Россией

    Чех Гашек осудил организаторов Уимблдона за допуск россиян

    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси

    В США сравнили победу России и использование кассетных снарядов на Украине

    Решение Байдена по Украине поставило в тупик союзника США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости