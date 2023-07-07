В Коломне женщина пострадала от удара молнии

Женщина пострадала от удара молнии в подмосковной Коломне

Женщина пострадала от удара молнии в подмосковной Коломне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Удар пришелся по самокату. Пострадавшая была доставлена в Коломенскую ожоговую больницу. «Предварительно, у нее ожог ступней», — сообщил собеседник агентства.

В настоящее время состояние женщины оценивается как средней тяжести.

Ранее в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии в дорожного рабочего во время ремонта сооружений на полевой дороге в пяти километрах от деревни Малые Ошворцы попала молния. Его коллега был госпитализирован с ожогами.