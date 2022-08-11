Дорожного рабочего убило молнией в российском регионе

В Удмуртии дорожного рабочего убило молнией, его напарник госпитализирован

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии дорожного рабочего убило молнией, его коллега был госпитализирован с ожогами. Об этом говорится на сайте Следственного управления СК по региону.

По сообщению следователей, молния ударила в группу рабочих, когда те ремонтировали сооружения на полевой дороге в пяти километрах от деревни Малые Ошворцы. Третий рабочий из бригады не пострадал.

Следственный комитет проводит проверку и экспертизы, сотрудники опрашивает очевидцев случившегося.

Ранее сообщалось, что житель Уфы отправился на отдых в Сочи и погиб от удара молнии. Очевидцы сняли последствия произошедшего на видео.