Россиянин отправился на отдых в Сочи и погиб от удара молнии

Житель Уфы погиб в горах Сочи от удара молнии

Житель Уфы отправился на отдых в Сочи и погиб от удара молнии. Очевидцы сняли последствия произошедшего на видео, оно было опубликовано в аккаунте @chp_sochi, освещающем события в курортном городе, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю сообщили, что происшествие случилось в воскресенье, 7 августа, на горнолыжном курорте «Красная Поляна». 47-летний россиянин находился на тропе «Цирк 2» станции канатной дороги «Поляна 2200». Мужчина прогуливался на открытом участке местности, когда началась гроза.

«В горах курорта пошел дождь с грозой, и одна из молний попала в гуляющего по тропе туриста. Очевидцы пытались откачать его, но безуспешно», — говорится в описании к видео, на котором видно, как россиянин лежит на земле, а вокруг него стоит группа спасателей.

Отмечается, что по факту гибели отдыхающего следственный отдел по Адлерскому району города Сочи начал доследственную проверку, а также назначил судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в июле сообщалось, что туристы из Санкт-Петербурга отправились в поход и едва не погибли после удара молнии.