Россияне отправились в поход и чудом выжили после удара молнии

В Приозерске молния ударила в сосну, которая упала в метре от палатки с туристами

Туристы из Санкт-Петербурга отправились в поход и едва не погибли после удара молнии. Об этом сообщает портал «Мегаполис».

Так, жительница Северной столицы была в походе под Приозерском вместе с мужем и друзьями. Компания разбила лагерь на берегу Гусиного озера, после чего началась гроза. «Был сильный ветер с дождем, и мы решили спрятаться, но потом налетел ураган — и нас с этой палаткой чуть не унесло», — рассказала девушка.

Когда ураган стих и путешественники вышли из палаток, они поняли, что чудом выжили: в метре от них упала сосна, в которую ударила молния. Дерево приземлилось на надувную лодку, однако не повредило ее.

Никто из туристов не пострадал, целыми остались также их личные вещи. «Рядом отдыхали другие люди, им тоже повезло: они успели спрятаться в машину. Огромное спасибо соседям с бензопилами, которые помогли распилить упавшие деревья!» — рассказала собеседница портала.

Ранее с острова Валаам в Карелии эвакуировали туристическую группу из 20 детей и четырех взрослых. Путешественники были в шлюпочном походе по Ладоге, который незаконно организовала региональная общественная организация «Союз морских пехотинцев» Ханты-Мансийского автономного округа.