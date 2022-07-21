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В Карелии приготовились к эвакуации 20 детей с острова Валаам

С острова Валаам эвакуируют туристов, отправившихся в нелегальный поход на шлюпках

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Туристическую группу с 20 детьми эвакуируют с острова Валаам в Ладожском озере. Об этом пишет «MK.RU Карелия».

Как сообщал «Интерфакс», шлюпочный поход по Ладоге был подготовлен региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев» Ханты-Мансийского автономного округа.

Группа из 20 детей и четырех взрослых отправилась на Валаам нелегально, проигнорировав штормовое предупреждение и предостережение прокуратуры Лахденпохского района.

Организаторы также нарушили правила пользования маломерными судами, на которых запрещается удаляться от берега дальше трех километров.

Ранее в мае трое россиян отправились в сплав по Ладожскому озеру и пропали — через несколько дней после начала путешествия они перестали выходить на связь. Позже спасатели обнаружили тело одного из туристов в 20 километрах от берега.

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Мария Гейн
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