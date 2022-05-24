На Ладоге обнаружили тело одного из пропавших при сплаве россиян

Спасатели нашли тело одного из туристов, пропавших при сплаве по Ладожскому озеру

Тело одного из туристов, пропавших при сплаве по Ладожскому озеру, нашли в 20 километрах от берега. Об этом сообщает администрация Сортавальского поселения во «ВКонтакте».

По данным издания «Фонтанка», россияне не регистрировались как туристская группа. На их поиски был направлен вертолет, вскоре спасатели обнаружили их байдарку возле острова Верккосаари. «Просим соблюдать все меры безопасности при нахождении на воде», — добавили в администрации.

Ранее в мае трое туристов приехали в Лахденпохский район, чтобы пройти на байдарках по Ладожскому озеру, однако через некоторое время они перестали выходить на связь.